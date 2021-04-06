Росія продовжує нарощувати бойові можливості своїх окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Такі дані Головного управління розвідки оприлюднила пресслужба Міністерства оборони України.

“Командування збройних сил РФ продовжує нарощувати бойові можливості російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, зокрема, за рахунок посилення взаємодіючих з’єднань і частин, дислокованих на території Росії поблизу кордону з Україною”, – зазначається в повідомленні.

За даними розвідки, від початку квітня здійснюється доукомплектування бойових підрозділів Південного військового округу ЗС РФ “за рахунок прибуття у відрядження особового складу на невизначений термін зі складу Західного, Центрального та Східного військових округів ЗС РФ”.

“У такий спосіб командування противника збільшує постійний резерв для можливості швидкого доукомплектування першого та другого армійських корпусів (в ОРДЛО – окремих районах Донецької та Луганської областей, – ред.) кадровими російськими військовослужбовцями”, – наголошується в повідомленні.

В української розвідки також є дані, що внаслідок недотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю і боєприпасами “зростає кількість безповоротних і санітарних втрат серед російських окупантів”. Зокрема, 4 квітня в одному зі з’єднань противника загинули двоє російських окупантів і один отримав важке поранення у результаті вибуху мін, які зберігалися з порушенням заходів безпеки.

(На відео – з 1:50)

Як відомо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході і на півдні.