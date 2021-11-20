Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Американські офіційні особи та більшість наукової спільноти засудили випробування як “безрозсудний і небезпечний акт”, який може становити загрозу для космічної діяльності на довгі роки.

За даними космічного командування США, в ході випробування ракети було створено понад 1500 уламків, що відстежуються. Вони становлять небезпеку для нинішнього екіпажу Міжнародної космічної станції із семи осіб, до якого входять двоє росіян, а також для інших супутників, які забезпечують життєво важливі послуги зв’язку на Землі.

Крім того, за даними Європейського космічного агентства, новостворене космічне сміття також додало понад 9600 тонн до того сміття, що обертається навколо нашої планети.

Через шість десятиліть після того, як Радянський Союз запустив перший супутник, Супутник-1, звалище в небесах зростає. Експерти попереджають, що, як і кліматична криза, з якою зіткнулася Земля, космос також відчуває вплив діяльності людини.

Подібні випробування у Росії проводяться не вперше. Але інцидент у понеділок викликав різке засудження. За даними російського космічного агентства, екіпаж МКС був попереджений та мав швидко одягнути скафандри та стрибнути у свої космічні кораблі на випадок, якщо на станцію впадуть якісь уламки.

Але у повідомленні, опублікованому в Twitter, Роскосмос применшив небезпеку.

Примітно, що інцидент стався у період загострення напруженості у відносинах між США та Росією. Офіційні особи США публічно забили на сполох у зв’язку з нарощуванням російських військ біля кордону з Україною і приєдналися до європейських країн у висловленні занепокоєння щодо міграційної кризи на кордоні з близьким союзником Росії Білоруссю.