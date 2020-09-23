Росія у відповідь на санкції Європейського Союзу прийняла рішення щодо розширення переліку представників ЄС, яким заборонено в'їзд на територію країни.

Про це йдеться в заяві МЗС Росії.

“Діючи, як і раніше, в обхід наявних міжнародних норм, ЄС продовжує розширювати свій санкційний інструментарій і застосовувати його під надуманими й часом абсурдними приводами”, – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що розширюють список представників Євросоюзу, яким заборонено в’їзд до РФ, у відповідь на санкції ЄС.

“У відповідь на дії Європейського союзу російською стороною прийнято рішення про розширення відповідного списку представників країн-членів та інституцій ЄС, яким заборонений в’їзд на територію Російської Федерації. Число фігурантів російського списку доведено до паритетного з наявним списком Євросоюзу”, – повідомили у МЗС РФ.