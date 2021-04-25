Про це Мур сказав в інтерв’ю британському виданню Sunday Times.
Минулого тижня президент Росії віддав наказ відвести майже 100 000 військовослужбовців від кордону з Україною, коли повномасштабне вторгнення виглядало неминучим, пише видання. Це було найбільше нарощування російських військ у регіоні після закінчення холодної війни.
Велика Британія і США попередили Путіна, що у разі продовження вторгнення Росія зазнає значних втрат. “Росіяни абсолютно не сумніваються в позиції Великої Британії з цього питання. І вони абсолютно не сумніваються в позиції адміністрації Байдена з цього приводу”, – сказав Річард Мур.
За словами очільника британської спецслужби, режим Путіна знаходиться під тиском, оскільки Росія занепадає як країна.
“Росія – об’єктивно держава, що падає в економічному і демографічному плані. Це надзвичайно складне місце. І очевидно, що те, як ставляться до Олексія Навального, а ми бачили тисячі протестувальників на вулицях не тільки Москви, а й багатьох міст, показує, що Путін відчуває деяке невдоволення”.
Нагадаємо, що 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “раптової перевірки” військ, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.
Йдеться про “перевірку боєготовності” російських військ у Південному та Західному військових округах.
За словами Шойгу “всі поставлені цілі досягнуто”. З 23 квітня російські війська повинні повернутися “в пункти постійної дислокації” (це має бути зроблено до 1 травня 2021 року).
- 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
- Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію у зв’язку зі стягуванням озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі.
- У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Тим часом Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки. Про це свідчать нові супутникові знімки.