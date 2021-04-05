Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Супутникові знімки, надані CNN компанією космічних технологій Maxar, демонструють різке і безперервне зростання російських військових баз, кількості обладнання та підземних сховищ на арктичному узбережжі країни. Серед розміщеної там зброї — винищувачі “МиГ-31”, торпеди “Посейдон” тощо.

Так, на супутникових знімках можна побачити повільне і методичне зміцнення аеродромів та баз “трилисник” за останні п’ять років.

Неназваний високопоставлений чиновник Держдепартаменту сказав CNN, що Росія “явно видає військовий виклик в Арктиці”, оскільки займається переобладнанням старих баз часів холодної війни та будує нові об’єкти неподалік Мурманська.

Представник Пентагону Томас Кемпбелл зазначив, що РФ модернізує аеродроми радянських часів і радарні установки, будує нові порти і пошуково-рятувальні центри, а також нарощує свій флот з криголамів з ядерними та традиційними установками.

Зазначені бази знаходяться на території Росії і є частиною захисту її кордонів і берегової лінії. Однак офіційні особи США висловили стурбованість з приводу того, що ці сили можуть бути використані для встановлення фактичного контролю над районами Арктики, які знаходяться далі і незабаром стануть вільними від льоду.

Кемпбелл звернув увагу на нещодавнє створення сил швидкого реагування на двох арктичних аеродромах. Крім цього, супутникові знімки показують проведення випробовувань в районі Нагурського, ймовірно, “МиГ-31”.

Російські офіційні особи підтверджували державним росЗМІ, що проводять випробування високотехнологічної зброї в арктичному регіоні. За словами Кемпбелла, йшлося, до прикладу, про звіти про успішне випробування протикорабельної гіперзвукової крилатої ракети “Циркон”.

Видання зазначає, що в США вважали цю зброю “надуманою та неймовірною з технічної точки зору”, але тепер Росія наближається до її реалізації. За словами очільника норвезької розвідки Нільса Стенсонеса, “Циркон” — це “нова технологія з гіперзвукової швидкістю, від якої важко захищатися”.

Щодо згаданих вище торпед “Посейдон” офіційні особи США також висловлюють занепокоєння. Росіяни розповідали ЗМІ, що торпеди призначені для доставки боєголовок в кілька мегатонн, що викликають радіоактивні хвилі, які можуть зробити ділянки берегової лінії мети непридатними для життя на десятиліття.

Крістофер Форд, тодішній помічник держсекретаря з міжнародної безпеки, у листопаді заявив, що “Посейдон” призначений для “затоплення прибережних міст США радіоактивними цунамі”.

Експерти сходяться на думці, що ця сучасна зброя створена з метою впливу “далеко за межами регіону, де її тестують”.

Офіційні особи США стурбовані явним прагненням Москви вплинути на “Північний морський шлях” — судноплавний шлях, який проходить між Норвегією і Аляскою уздовж північного узбережжя Росії через Північну Атлантику. Він потенційно вдвічі скорочує час, необхідний для доставки контейнерів в Європу з Азії через Суецький канал.

Занепокоєння викликають і можливі екологічні наслідки випробувань ядерної зброї, що проводить Росія.

“Ми стурбовані екологією. Це не тільки теоретична річ: насправді, ми бачили серйозні аварії за останні кілька років. Можливість ядерного зараження абсолютно існує”, — сказав Стенсонес, маючи на увазі випробування ракети “Буревісник”, яка привела до смертельної ядерної аварії у 2019 році.