47 країн Генеральної Асамблеї ООН зробили спільну заяву з нагоди сьомої річниці прийняття резолюції про територіальну цілісність України. Вони повторили, що "Росія - сторона конфлікту на сході України, а не посередник" для досягнення миру.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

У повідомленні нагадали, що 27 березня 2014 року Генасамблея ООН переважною більшістю голосів держав – членів ООН прийняла резолюцію 68/262 “Територіальна цілісність України”. Цією резолюцією “міжнародна спільнота підтвердила чітко й у весь голос свою повну відданість суверенітету, політичній незалежності, єдності й територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах”.

У заяві сказано, що Росія не зупинила свою тимчасову окупацію Криму, а навпаки, продовжує “зухвалі порушення і зловживання в області прав людини, а також нарощування військового потенціалу на півострові”, попри вимоги Генасамблеї.

47 країн-учасниць вважають, що такі дії з боку Росії викликали занепокоєння у всьому світі, оскільки суперечать міжнародному праву, Статуту ООН, а також Гельсінському акту. Представники ООН підтвердили, що спроби Росії узаконити анексію Криму зараз не визнані й не будуть.

“Ми також рішуче засуджуємо продовження Росією дестабілізації ситуації в Україні, особливо дії Росії в окремих районах Донецької та Луганської областей, що свідчать про нехтування нею її зобов’язаннями, взятими згідно з Мінськими домовленостями. Ми підтверджуємо свою підтримку зусиль Нормандського формату та тверду відданість мирному вирішенню конфлікту на сході України, відповідно до Мінських домовленостей та з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності України. Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником”, – сказано в заяві.

Крім того, представники 47 країн ООН закликали Росію припинити окупацію Криму.

“Ми вітаємо в принциповому плані ініціативу України щодо створення Міжнародної кримської платформи для консолідації зусиль світової спільноти щодо Криму”, – зазначили в заяві.

Це заява таких країн, як Австралія, Австрія, Албанія, Бельгія, Греція, Грузія, Данія, Естонська Республіка, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Князівство Ліхтенштейн, Князівство Монако, Нідерланди, Коста-Рика, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Люксембург, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, Республіка Болгарія, Республіка Кіпр, Республіка Мальта, Республіка Маршаллові острови, Республіка Молдова, Республіка Північна Македонія, Республіка Польща, Республіка Словенія, Республіка Хорватія, Румунія, Словаччина, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, США, Туреччина, Україна, Мікронезія, Фінляндія, Франція, ФРН, Чехія, Чорногорія, Швеція і Японія.