Громадяни Білорусі братимуть участь в третьому етапі тестування вакцини від коронавірусу COVID-19, яку розробили в Росії.

Про це повідомляє білоруське державне інформагентство БелТА.

У понеділок, 24 серпня, відбулася чергова телефонна розмова між президентами Білорусі та Росії Олександром Лукашенком та Володимиром Путіним.

За інформацією видання, президенти, серед іншого, обговорили питання, пов’язані з боротьбою з коронавірусом. Вони домовилися про те, що громадяни Білорусі “в добровільному порядку візьмуть участь в третьому етапі випробувань вакцини від коронавірусу, виробленої в Російській Федерації”.

Крім того, Білорусь має стати першою країною, куди ця вакцина буде експортуватися.

Зазначимо, що портал Кремля, інформуючи про розмову лідерів, не повідомляв про вказані домовленості.

Пресслужба Лукашенко наразі про перемовини не повідомляла.