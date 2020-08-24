Про це повідомляє білоруське державне інформагентство БелТА.
У понеділок, 24 серпня, відбулася чергова телефонна розмова між президентами Білорусі та Росії Олександром Лукашенком та Володимиром Путіним.
За інформацією видання, президенти, серед іншого, обговорили питання, пов’язані з боротьбою з коронавірусом. Вони домовилися про те, що громадяни Білорусі “в добровільному порядку візьмуть участь в третьому етапі випробувань вакцини від коронавірусу, виробленої в Російській Федерації”.
Крім того, Білорусь має стати першою країною, куди ця вакцина буде експортуватися.
Зазначимо, що портал Кремля, інформуючи про розмову лідерів, не повідомляв про вказані домовленості.
Пресслужба Лукашенко наразі про перемовини не повідомляла.
- Нагадаємо, Росія стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19.
- Всесвітня організація охорони здоров’я, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили свою недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.
- Зокрема, директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучи заявив, що нова вакцина від коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна і ефективна.
- У Німеччині розкритикували і поставили під сумнів заяву Росії про створення першої в світі вакцини проти нового коронавірусу COVID-19.
- У Франції також сумніваються, що восени світ почне робити щеплення російською вакциною.