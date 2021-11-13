Про це заявив заступник голови Офісу президента Роман Машовець в інтерв’ю Military Times, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За його словами, протягом другої половини 2021 року російські війська провели комплекс широкомасштабних командно-штабних навчань поблизу державного кордону України.

Після завершення навчань до місць постійної дислокації повернувся лише особовий склад. Бойова та інша військова техніка, зокрема, танки, бойові машини та ракетні системи “Іскандер”, залишилися біля кордону України. Це дозволяє російській владі в дуже короткі строки здійснити передислокацію особового складу та сформувати ударні угруповання, готові до наступальних дій на території України.

Також Машовець зазначив, що Російська Федерація не просто демонструє військову агресію, а веде повномасштабну гібридну війну проти України та всього західного суспільства.

“Росія своїми діями та збройною агресією щодня підриває основи демократичного світу, а Україна зараз не лише має військовий конфлікт із Російською Федерацією за свої території, а фактично виступає як велика стіна для захисту всього світу”, – наголосив він.

Крім того, заступник глави Офісу Президента України з питань національної безпеки і оборони додав, що безпілотні авіаційні комплекси “Bayraktar TB2” показали свою ефективність не тільки для розвідки. 26 жовтня один із комплексів був використаний проти російської батареї. Як і очікувалося, така операція отримала геополітичний резонанс.

Також українська розвідка повідомила, що серед російських окупантів, і в першу чергу серед тих, хто знаходиться на лінії зіткнення, зростає деморалізація через розуміння спроможностей українських БПЛА.

“Бійці окупаційних військ намагаються уникнути служби на передовій. Я вважаю, що це найкраще свідчить про нашу готовність захищати землі України, адже правда на нашому боці. Ми не прагнемо захопити чужі території, ми справедливо захищаємо свої кордони й готові це робити в майбутньому”, – резюмував Машовець.