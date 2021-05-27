Про це в інтерв’ю “Україна 24” повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Як сповіщалося, 4 травня 2020 року Печерський суд Києва заочно взяв під варту президента-втікача Віктора Януковича у справі про узурпацію влади. Тоді Офіс генпрокурора інформував, що отримав можливість розпочати процедуру екстрадиції Януковича з Росії.

За рік Януковича так і не було екстрадовано. За словами генпрокурорки, через відмову Росії.

“Ми подавали на екстрадицію, але Російська Федерація нам відмовила. Ми ще будемо подавати на екстрадицію”, — сказала вона.

Зауважимо також, що захист Януковича оскаржував рішення від 4 травня 2020 року, але Апеляційний суд Києва залишив заочний арешт в силі.