Про це в інтерв’ю “Україна 24” повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
Як сповіщалося, 4 травня 2020 року Печерський суд Києва заочно взяв під варту президента-втікача Віктора Януковича у справі про узурпацію влади. Тоді Офіс генпрокурора інформував, що отримав можливість розпочати процедуру екстрадиції Януковича з Росії.
За рік Януковича так і не було екстрадовано. За словами генпрокурорки, через відмову Росії.
“Ми подавали на екстрадицію, але Російська Федерація нам відмовила. Ми ще будемо подавати на екстрадицію”, — сказала вона.
Зауважимо також, що захист Януковича оскаржував рішення від 4 травня 2020 року, але Апеляційний суд Києва залишив заочний арешт в силі.
- У січні 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно оголосив вирок експрезиденту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України. Його засудили до 13 років в’язниці. 2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд залишив чинним цей вирок.
- Також триває розгляд справи щодо розстрілів на Майдані, фігурантом якої є Янукович. Через неявку захисників президента-втікача, у цій справі йому призначать державного адвоката.