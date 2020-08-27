Росія вкотре порушила законодавство України та міжнародні домовленості і відправила на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської области так званий "гуманітарний конвой".

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Російська сторона вкотре без згоди української сторони перемістила на територію України так званий “гуманітарний конвой” для населення на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях у Донецькій та Луганській областях.

Переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску “Донецьк” та “Матвєєв Курган” і закриті Україною пункти пропуску “Ізварине” та “Успенка”.

“При цьому, російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України та нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами”, — зазначили у МЗС.

Тим самим Росія порушила законодавство України та умови та модальності доставлення гуманітарної допомоги, які були раніше узгоджені між Україною, Росією та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв’язку з тим, що сталося. Також МЗС РФ було надіслано ноту протесту з вимогою неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань.