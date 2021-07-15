Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Президент Росії Володимир Путін міг особисто санкціонувати операцію щодо створення секретної шпигунської групи з підтримки “психічно неврівноваженого” Дональда Трампа на президентських виборах в США у 2016 році. Такий наказ він міг дати під час засідання Ради національної безпеки РФ. Йдеться про зустріч від 22 січня 2016 року. На зустрічі були президент Росії Володимир Путін, тодішній прем’єр-міністр країни Дмитро Медвєдєв, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу, очільник зовнішньої розвідки Михайло Фрадков, очільник ФСБ Олександр Бортніков, ексдиректор ФСБ Микола Патрушев.

Російські чиновники погодились, що Білий дім під керівництвом Трампа зуміє забезпечити досягнення стратегічних цілей Москви. Зокрема, йшлось про “соціальні безлади” в США та послаблення позицій американського президента на переговорах. Трьом представникам розвідки наказали знайти практичні способи підтримати Трампа. Враховуючи, що Трамп був лідером на президентський пост від Республіканської партії, в Кремлі порекомендували “використати всі можливі методи”, аби забезпечити його перемогу.

За інформацією видання, західні спецслужби знали про це засідання та про документи, ухвалені за його результатами. Протягом кількох місяців вони їх вивчали.

В The Guardian показали отримані інсайдерські документи незалежним експертам, які підтвердили їх справжність. За їх словами, лексико-семантичний аналіз документів свідчить, що це дійсно кремлівський стиль.

В Кремлі з цього приводу відповіли, що зустріч дійсно була, але тоді чиновники не зазіхали на американську демократію, а вирішили підтримати Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року в США.

Але в засекреченому звіті “№ 32-04 \ vd” було сказано, що Трамп – “найперспективніший кандидат” для Кремля. В цьому ж звіті є “психологічна оцінка Трампа. Його схарактеризували, як імпульсивного, психічно неврівноваженого чоловіка, який страждає комплексом неповноцінності. Також вказано, що в Кремля є компромат на Трампа про його “неофіційні візити в Росію”.

“Потрібно максимально використати всі можливі ресурси, аби полегшити обрання Трампа на президентський пост”, – сказано в документі.

В Кремлі прогнозували, що “перемога Трампа призведе до дестабілізації соціально-політичної системи США” та “спровокує протести”.

В пресрелізі було вказано, що чиновники обговорювали економічні питання та ситуацію в Молдові. Але, за інформацією британського видання, справжня мета зустрічі полягала в обговоренні конфіденційних пропозицій, підготовлених аналітичною службою президента у відповідь на санкції США проти Москви. Автором пропозицій міг бути Володимир Симоненко, представник кремлівського експертного департаменту. Він створює для Путіна аналітичні матеріали, які базуються на інформації від зовнішньої розвідки. Конкретний звіт, який стосувався Трампа, було створено 14 січня 2016 року. Це три сторінки тексту. Через два дні Путін доручив скликати зустріч Ради нацбезпеки.

“Що саме було сказано в залі Кремля на другому поверсі – невідомо. Але президент та представники російської розвідки, вірогідно, підписали міжвідомчий план щодо втручання в демократію США, оформлений як “вимушена самооборона”, – сказано в матеріалі.

Серед “слабких місць” США в Кремлі визначили: суперечності між лівими та правими, розкол істеблішменту за президентства Барака Обами та проблеми в медіапросторі.

Аби почати впливати на внутрішні процеси в США, в Кремлі вирішили ввести “медіавіруси” в американське суспільне життя. Такі віруси мали б змінити масове сприйняття тих чи інших ситуацій в певних групах. За результатами засідання було створено нову секретну міжвідомчу групу, яка займалася реалізацією цілей, прописаних в документі № 32-04 \ vd. В групу ввійшли Шойгу, Фрадков та Бортніков. Кожне відомство мало власні задачі. Так, Міністерство оборони мало координувати роботу підрозділів та служб. Шойгу відповідав за збір та систематизацію необхідної інформації, а також за підготовку “методів впливу на інформаційне середовище” в США. ФСБ займалось контррозвідкою. 1 лютого, тобто за тиждень, вони мали запропонувати конкретні ідеї щодо методів дестабілізації ситуації в США. Через кілька тижнів після цього засідання ГРУ зламало сервери Національного комітету Демократичної партії США, чим анулювало шанси Гілларі Клінтон, представниці Демократичної партії, на перемогу.