Відповідну постанову уряду Російської Федерації від 31 серпня опубліковано 4 вересня.
Документом було розширено перелік осіб проти яких, згідно з указом президента Росії Володимира Путіна було застосовано спеціальні економічні заходи “у зв’язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації”.
До санкційного списку потрапили народні депутати (так екснардепи) від партій “Європейська Солідарність”, “Голос”, “Батьківщина”, “Опозиційний Блок” та депутатської групи “Довіра”.
Зауважимо, у списку немає жодного нардепа від пропрезидентської партії “Слуга народу” та депутатської групи “За майбутнє”.
Так, санкції було введено щодо:
- Порошенка Петра (п’ятий президент України, нардеп, лідер парті “ЄС”)
- Вакарчука Святослава (екснардеп, колишній лідер партії “Голос”)
- Бобровської Соломії (“Голос”)
- Бондарева Костянтина (“Батьківщина”)
- Вельможного Сергія (група “Довіра”)
- Василенко Лесі (“Голос”)
- Гриб Вікторії (“Опозиційний Блок”)
- Волинець Михайла (“Батьківщина”)
- Железняк Ярослава (“Голос”)
- Забродського Михайла (“ЄС”)
- Зінкевич Яни(“ЄС”)
- Кабаченко Володимира (“Батьківщина”)
- Данилова Віталія (“Батьківщина”)
- Клименко Юлії (“Голос”)
- Костенка Романа (“Голос”)
- Кучеренка Олексія (“Батьківщина”)
- Кубів Степана (“ЄС”)
- Лабунської Анжеліки (“Батьківщина”)
- Лозинського Романа (“Голос”)
- Луценко Ірини (“ЄС”, склала мандат)
- Магери Сергія (“Опозиційний Блок”)
- Муси Магомедова (“Опозиційний Блок”)
- Макарова Олега (“Голос”)
- Наливайченка Валентина (“Батьківщина”)
- Немиря Григорія (“Батьківщина”)
- Ніколаєнка Андрія (“Батьківщина”)
- Осадчука Андрія (“Голос”)
- Пузійчука Андрія (“Батьківщина”)
- Рахманіна Сергія (“Голос”)
- Рудик Кіри (“Голос”, голова партії)
- Синютки Олега (“ЄС”)
- Совсун Інни (“Голос”)
- Стефанишиної Ольги (“Голос”)
- Сухова Олександра (група “Довіра”)
- Тарути Сергія (“Батьківщина”)
- Требушкіна Руслана (“Опозиційний Блок”)
- Умєрова Рустема (“Голос”)
- Устинової Олександри (“Голос”)
- Федини Софії (“ЄС”)
- Цабаля Володимира (“Голос”)
- Цимбалюк Михайла (“Батьківщина”)
- Чийгоз Ахтема (“ЄС”)
- Юрчишина Ярослава (“Голос”)
Санкціями передбачено блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Російської Федерації зазначених осіб. Також їм заборонено перераховувати кошти (виводити капітал) за межі території Російської Федерації.