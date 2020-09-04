Уряд Російської Федерацій увів санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, Святослава Вакарчука та ще кількох десятків народних депутатів України.

Відповідну постанову уряду Російської Федерації від 31 серпня опубліковано 4 вересня.

Документом було розширено перелік осіб проти яких, згідно з указом президента Росії Володимира Путіна було застосовано спеціальні економічні заходи “у зв’язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації”.

До санкційного списку потрапили народні депутати (так екснардепи) від партій “Європейська Солідарність”, “Голос”, “Батьківщина”, “Опозиційний Блок” та депутатської групи “Довіра”.

Зауважимо, у списку немає жодного нардепа від пропрезидентської партії “Слуга народу” та депутатської групи “За майбутнє”.

Так, санкції було введено щодо:

Порошенка Петра (п’ятий президент України, нардеп, лідер парті “ЄС”) Вакарчука Святослава (екснардеп, колишній лідер партії “Голос”) Бобровської Соломії (“Голос”) Бондарева Костянтина (“Батьківщина”) Вельможного Сергія (група “Довіра”) Василенко Лесі (“Голос”) Гриб Вікторії (“Опозиційний Блок”) Волинець Михайла (“Батьківщина”) Железняк Ярослава (“Голос”) Забродського Михайла (“ЄС”) Зінкевич Яни(“ЄС”) Кабаченко Володимира (“Батьківщина”) Данилова Віталія (“Батьківщина”) Клименко Юлії (“Голос”) Костенка Романа (“Голос”) Кучеренка Олексія (“Батьківщина”) Кубів Степана (“ЄС”) Лабунської Анжеліки (“Батьківщина”) Лозинського Романа (“Голос”) Луценко Ірини (“ЄС”, склала мандат) Магери Сергія (“Опозиційний Блок”) Муси Магомедова (“Опозиційний Блок”) Макарова Олега (“Голос”) Наливайченка Валентина (“Батьківщина”) Немиря Григорія (“Батьківщина”) Ніколаєнка Андрія (“Батьківщина”) Осадчука Андрія (“Голос”) Пузійчука Андрія (“Батьківщина”) Рахманіна Сергія (“Голос”) Рудик Кіри (“Голос”, голова партії) Синютки Олега (“ЄС”) Совсун Інни (“Голос”) Стефанишиної Ольги (“Голос”) Сухова Олександра (група “Довіра”) Тарути Сергія (“Батьківщина”) Требушкіна Руслана (“Опозиційний Блок”) Умєрова Рустема (“Голос”) Устинової Олександри (“Голос”) Федини Софії (“ЄС”) Цабаля Володимира (“Голос”) Цимбалюк Михайла (“Батьківщина”) Чийгоз Ахтема (“ЄС”) Юрчишина Ярослава (“Голос”)

Санкціями передбачено блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Російської Федерації зазначених осіб. Також їм заборонено перераховувати кошти (виводити капітал) за межі території Російської Федерації.