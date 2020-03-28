Росія з 0:00 30 березня в рамках боротьби з коронавірусом закриває свої пункти пропуску на кордоні.

Відповідне розпорядження підписав прем’єр РФ Михайло Мішустін, повідомляє російське інформагентство “Інтерфакс”.

Зокрема, обмеження стосуються руху через автомобільні, залізничні, пішохідні, річкові й змішані пункти пропуску через державний кордон Росії, а також через сухопутну ділянку російсько-білоруського кордону.

При цьому, дані обмеження не поширюватимуться на дипломатів і прирівняних до них чиновників, а також на росіян, які є водіями вантажівок міжнародного сполучення, на членів екіпажів річкових суден, бригади міжнародного залізничного сполучення. Також під обмеження не потрапляють члени офіційних делегацій, кур’єри дипломатичного зв’язку і фельд’єгерської служби, наділені відповідними підтверджувальними документами.

Крім того, не торкнуться обмеження громадян в разі виїзду з РФ у зв’язку зі смертю близького родича, громадян РФ, які проживають в Калінінградській області і які прямують транзитом на основну територію Росії або назад, а також росіян, які постійно проживають на території окупованих районів Донецької та Луганської областей України (при наявності паспорта громадянина РФ).