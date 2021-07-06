Російська сторона зірвала консультації в політичній робочій групі Тристоронньої контактної групи (ТКГ), які мали відбутися у вівторок, 6 липня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник України у ТКГ Сергій Гармаш.

“Сьогодні у політичній робочій групі ТКГ стався, так би мовити, дебют нового модератора від ОБСЄ Сільві Берман. Було підло зі сторони представника Росії Дмитревського, користуючись недосвідченістю людини, спровокувати її на оголошення неофіційної консультації – формальним засіданням”, — написав Гармаш.

В офіційних засіданнях українська сторона може бути представлена тільки у повному складі, з представниками ОРДЛО від України.

Хоча перемовини і почалися, у Донецьку все ж вирішили зірвати діалог і привели у студію Майю Пирогову, яка була засуджена українським судом за терористичну діяльність. Після цього представники України були вимушені вийти з “віртуальної кімнати перемовин”, яку згодом покинули й інші.

За словами Гармаша, ніяких змін у Мінському процесі з новим модератором від ОБСЄ не передбачається. Причиною цьому є заява Берман під час неформальної сесії про збереження старих “практик”, а саме “не цікавитися статусом учасників робочої групи”.

Гармаш уточнив, що у комплексі заходів прямо записано, що робочі групи відображають склад ТКГ, а станом на сьогодні представники ОРДЛО офіційно не представляють нікого із членів ТКГ.

Таким чином Росія продовжить позиціонувати себе як посередника, а “російські маріонетки” з Луганська та Донецька будуть продовжувати називати себе “сторонами конфлікту”, зазначив Гармаш.

Нагадаємо, Тристоронню контактну групу покинули модератор політичної робочої групи посол П’єр Морель і модератор рабгруппи з гуманітарних питань посол Тоні Фріш.