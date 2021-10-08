Міністерство закордонних справ Росії звинуватило трьох американських дипломатів у тому, що вони нібито крали речі в російського громадянина. Їх хочуть позбавити дипломатичного імунітету.

Про це повідомляє Reuters.

Позбавити дипломатів імунітету можуть тільки у посольстві США в Москві.

“У посольство США направлено ноту з проханням зняти дипломатичний імунітет для притягнення до кримінальної відповідальності трьох співробітників американської дипломатичної місії у зв’язку з визначенням їх, як підозрюваних у скоєнні крадіжки особистих речей у російського громадянина”, – йдеться в офіційній заяві МЗС Росії.

У відомстві додали, що якщо США відмовляться зробити цей крок, то дипломатів депортують з Росії.

До цього представники Республіканської та Демократичної партій у Сенаті США Марко Рубіо, Джим Ріш, Марк Ворнер та Боб Менендес звернулися до президента Джо Байдена з закликом щодо розширення штату американського посольства в Москві, а якщо російський уряд відмовиться — депортувати 300 російських дипломатів зі США.

Як відомо, 1 серпня 2021 року Росія запровадила заборону на роботу російських громадян в американському посольстві. Це поставило під загрозу діяльність посольства США у Москві та здатність Державного департаменту США задовільняти консульські потреби американців у Росії.