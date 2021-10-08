Про це повідомляє Reuters.
Позбавити дипломатів імунітету можуть тільки у посольстві США в Москві.
“У посольство США направлено ноту з проханням зняти дипломатичний імунітет для притягнення до кримінальної відповідальності трьох співробітників американської дипломатичної місії у зв’язку з визначенням їх, як підозрюваних у скоєнні крадіжки особистих речей у російського громадянина”, – йдеться в офіційній заяві МЗС Росії.
У відомстві додали, що якщо США відмовляться зробити цей крок, то дипломатів депортують з Росії.
До цього представники Республіканської та Демократичної партій у Сенаті США Марко Рубіо, Джим Ріш, Марк Ворнер та Боб Менендес звернулися до президента Джо Байдена з закликом щодо розширення штату американського посольства в Москві, а якщо російський уряд відмовиться — депортувати 300 російських дипломатів зі США.
Як відомо, 1 серпня 2021 року Росія запровадила заборону на роботу російських громадян в американському посольстві. Це поставило під загрозу діяльність посольства США у Москві та здатність Державного департаменту США задовільняти консульські потреби американців у Росії.
- 21 квітня Російська Федерація вислала зі своєї території десять співробітників посольства США в Москві.