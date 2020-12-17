У маркетах мобільних додатків з'явилося чимало фейкових застосунків нібито українського радіо "Армія FM", через які поширюють контент ЗМІ Міністерства оборони Росії.

Про це повідомили на сторінці радіо у Facebook.

“Армія FM” — це державна військова радіостанція України, покликана підтримувати українських військових інформаційно та підбадьорювати їхній бойовий дух. Вона почала працювати 1 березня 2016 року.

Радіо можна послухати на сайті (для цивільних) або в додатку “Джура” (для військових). Інших додатків радіо наразі немає.

Однак в Google Play Market було виявлено додаток, що копіює назву радіостанції.

“Ми виявили в Play Market додаток “Армія FM онлайн” для прослуховування нібито нашого радіо. Попереджаємо, жодного відношення до нас цей додаток немає!”, — йдеться в повідомленні.

Працівники радіо закликали користувачів зайти до магазину додатків та поскаржитися на фейковий застосунок (пункт “Імітація або наслідування”).

В “Армія FM” також зазначили, що в цьому додатку “грає ворожа пропагандистська музика з-за порєбріка”.

Фактчекери з проєкту “По той бік новин” повідомляють, що після вибору “Армія FM” в додатку вмикається прямий етер “Радио Звезда”, радіостанції, яка входить до медіахолдингу Міністерства оборони Росії.

У коментарях під дописом “Армія FM” користувачі почали масово повідомляти про те, що такий додаток не один, а реакції від Google Play Market на численні скарги та оцінки “1 зірка” немає. Радіо, як правовласнику, радять особисто надіслати скаргу.

Крім того, користувачі припускають, що ці додатки можуть використовувати для збору даних українців.