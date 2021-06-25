Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Сьогоднішній захід — перший концерт виконавця в Україні за 4 роки. Ще один в тому ж клубі запланований на 26 червня.

У вересні 2017 року стало відомо, що СБУ заборонила виконавцеві в’їзд до України. Крім того, Міністерство культури внесло його до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці за поданням СБУ. Причиною стали його концерти в незаконно анексованому Криму. Однак 31 серпня 2020 року до Мінкульту надійшов лист СБУ щодо зняття заборони в’їзду на територію України та виключення з “чорного списку”.

Нардеп “ЄС” Олексій Гончаренко звертався до СБУ щодо поновлення заборони на в’їзд до України для Басти, але заходів щодо цього вжито не було. Повідомлення про приїзд Басти до України почали з’являтися ще на початку травня.

Концерт виконавця мав розпочатися о 20:00. Напередодні під стінами клубу STEREO Plaza зібралася нечисленна група протестувальників з плакатами, в яких акцентують на підтримці Бастою окупації Кримського півострова.

Між протестувальниками та прихильниками репера, що вишикувалися в довгу чергу перед початком концерту, відбувалися сварки.

На місці були присутніми представники поліції. Протестувальники запалювали димові шашки.

#Букви вели пряму трансляцію з місця.