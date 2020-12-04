Рішення Одеської обласної ради про встановлення регіональної мови — російської — визнано протиправним та нечинним.

Про це повідомили у пресслужбі Одеського окружного адмінсуду, що розглядав справу.

В серпні 2012 року Одеська облрада ухвалила рішення, яким встановила, що на території Одеської області поряд з українською мовою як державною поширеною є російська мова як регіональна.

Таке рішення було ухвалене на виконання положень закону “Про засади державної мовної політики”, який відомий як “закон Ківалова-Колесніченка”.

Цей закон встановлював, що державною мовою є українська, але водночас істотно розширював використання регіональних мов. Закон був прийнятий Радою в липні 2012 року голосами більшості зі значними порушеннями процедури розгляду, зокрема, картками відсутніх депутатів, і спровокував протести по всій країні.

28 лютого 2018 року Конституційний Суд України визнав Закон України “Про засади державної мовної політики” таким, що не відповідає Конституції України.

Утім, наступні майже три роки рішення Одеської облради не визнавалося таким, що втратило чинність.

Перший заступник прокурора Одеської області звернувся до суду з вимогою визнати рішення облради протиправним та нечинним, і цей позов було задоволено 3 грудня.