Відповідне рішення оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суд вирішив задовольнити позов заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури про визнання протиправним і нечинним рішення Дніпропетровської обласної ради “Про підтримку мовної політики в Україні” №333-14/VI від 17.08.2012 року.

В рішення суду зазначено, що рішення облради не відповідає вимогам чинного законодавства, а його положення суперечать вимогам Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Як відомо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до генпрокурорки Ірини Венедіктової щодо скасування в областях регіональних мов ще наприкінці 2020 року.

У всіх областях України, де російській надавали статус регіональної мови, місцеві ради мали скасувати таке рішення ще у 2019 році, однак вони не робили цього.

Коментуючи рішення Дніпропетровського окружного адмінсуду, мовний омбудсмен зазначив: “Нарешті це антиконституційне рішення скасоване”.

“Всі ми пам’ятаємо, що після прийняття у 2012 році ганебного закону “Про засади державної мовної політики” (також відомий як “закон Кивалова-Колесніченка” — ред.) розпочався своєрідний “парад” надання російській мові статусу регіональної. Місцева влада Дніпропетровщини винятком не була. Проте ще в лютому 2018 року КСУ визнав той закон неконституційним. А з 16 липня 2019 року набув чинності Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, відповідно до якого депутати Дніпропетровської обласної ради мали в шестимісячний термін переглянути і скасувати рішення про надання російській мові статусу регіональної. Однак цього не сталося. І тільки в судовому порядку нам вдалося цього домогтися”, — зазначив Тарас Кремінь.