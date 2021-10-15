Російська мережа дискаунтерів потрапила під санкції РНБО

Про це на брифінгу за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

“Вона (компанія Mere — ред.) після сьогоднішнього засідання РНБО не має права працювати. Я хотів би попередити, проінформувати, що сьогодні лише одне місто — Біла Церква — лишилося, де вони щось там пораються. Після сьогоднішнього засіданні вони не можуть працювати на території нашої країни”, — заявив Данілов.

Що відомо про Mere?

Ця компанія представляє російську мережу “Светофор” в інших країнах. Продовж останніх років відбувалися спроби відкрити магазини і в Україні. Відтак у серпні минулого року відкрився магазин в Миколаєві, який незабаром було закрито.

В червні 2021 року видання Retailers з посиланням на директора з розвитку “Mere” в Україні Артема Хоменко повідомило про плани компанії відновити роботу в Миколаєві та відкрити ще близько 40 магазинів на території нашої країни.

Секретар РНБО України Олексій Данілов, коментуючи це, зазначив, що це “вкид” та “провокація”

Виходом мережі Mere на український ринок займається компанія “Альянстрейдсервіс”. Він імені цієї компанії в мережі публікують оголошення про набір працівників.

За позначеним на сайті компанії номером телефону наразі можна знайти лише один магазин. Він дійсно розташований у Білій Церкві. Адреси магазинів на сайті компанії відсутні.

Засновником компанії є ТОВ “НСКТрейд” з реєстрацією в Мінську, кінцевим бенефіціаром — зареєстрований в Красноярському краї РФ Сергій Шнайдер, чия родина володіє російською мережею “Светофор” і займає 182 місце в рейтингу найбагатших росіян за версією Forbes.