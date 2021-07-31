В Міністерстві юстиції США повідомили, що російські хакери, які стоять за зламом програмного забезпечення SolarWinds, також причетні до зламу облікових записів електронних скриньок кількох американських федеральних прокурорів.

Про це повідомили на сайті профільного відомства.

До кампанії можуть бути причетні ті ж хакери, котрі зламали торік програмне забезпечення SolarWinds. Загалом, їм вдалося зламати 80% облікових записів електронних скриньок на серверах Microsoft. Власники скриньок – співробітники офісів чотирьох прокурорів в Нью-Йорку. За інформацією Мін’юсту, адреси електронної пошти були зламані в щонайменше 27 офісах прокурорів в різних штатах.

Хакери діяли з 7 травня по 27 грудня 2020 року. В середині грудня стало відомо, що російські хакери змогли проникнути в мережі десятків урядових і приватних організацій за допомогою злому SolarWinds. Постраждали щонайменше 9 урядових відомств.

За словами Дженніфер Роджерс, професорки юриспруденції Колумбійського університету, яка раніше працювала федеральним прокурором в Нью-Йорку, службові електронні листи, які опинилися в руках хакерів, могли містити конфіденційну інформацію. Зокрема – деталі обговорення стратегії обвинувачення у кримінальних справах та імена інформаторів.

В адміністративно-судовому управлінні США підтвердили, що злам електронних скриньок дійсно відбувся в січні. Тоді хакерам вдалося отримати ще одну точку доступу для крадіжки конфіденційних даних. Це стосувалося комерційних секретів, роботи спецслужб, звітів інформаторів та ордерів на арешт.

Подробиць щодо того, яку саме інформацію отримали хакери – поки що немає.

Наприкінці минулого року сталася хакерська атака на федеральні відомства США, відома як злам SolarWind. У січні цього року американські спецслужби офіційно заявили, що підозрюють в атаці російських хакерів. У США вважають, що це було операцією зі збору розвідувальної інформації. Президент Microsoft Бред Сміт назвав атаку “найбільшою та найскладнішою у світі”. Кібератака порушила роботу понад 100 американських компаній та дев’яти державних установ.