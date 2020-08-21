Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс“.

“Стан пацієнта стабільний, і маючи запит родичів дозволити транспортування кудись, ми на цей момент вирішили, що не заперечуємо проти його переведення до іншого стаціонару, який вкажуть нам родичі”, – заявив у коментарі журналістам заступник головлікаря Омської лікарні швидкої медичної допомоги №1 Анатолій Калініченко.

У свою чергу головний лікар Омської лікарні Олександр Мураховський розповів “Інтерфаксу”, що медики “не рекомендують авіапереліт” Навального, але вважають можливим.

“Ми не рекомендуємо авіапереліт, тим не менш, дружина наполягає на переведенні чоловіка в німецьку клініку. Зараз ми вважаємо, що таке авіаперевезення можливе під відповідальність родичів і німецьких лікарів-реаніматологів”, – зазначив він.

Мураховський додав, що Навальний все ще перебуває без свідомості, проте спостерігається “деяке покращення його стану”.

А прессекретар опозиціонера Кіра Ярмиш у своєму Twitter повідомила, що Навального можуть перевезти до Німеччини вже найближчим часом.

“Переговори про транспортування Олексія зрушили з мертвої точки. Є ймовірність, що Навального зараз вдасться перевезти. Шкода, що для прийняття цього рішення лікарям потрібно було стільки часу. Літак чекає з ранку, документи теж були готові тоді ж”, – написала вона.

Пізніше Ярмиш уточнила, що виліт “відбудеться не раніше, ніж через 7 годин”. Тим самим вона спростувала інформацію лікаря Навального – Анастасії Васильєвої, що літак з опозиціонером вирушить до Німеччини через дві години.