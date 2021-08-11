Нове розслідування BBC виявило приховану участь російської групи найманців у громадянській війні в Лівії, а також їхню причетність до військових злочинів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

ВВС заявляє, що має “список покупок” новітнього військового обладнання, яке могло бути отримано тільки з запасів російської армії.

Своєю чергою уряд Росії заперечує будь-які зв’язки з ПВК “Вагнер”.

Вперше про групу почули в 2014 році, коли вона підтримувала проросійських сепаратистів у війні на сході України. Відтоді ПВК задіяли в регіонах, серед яких Сирія, Мозамбік, Судан і Центральноафриканська Республіка.

Бійці Вагнера з’явилися в Лівії в квітні 2019 року, коли вони приєдналися до сил повстанського генерала Халіфи Хафтара після того, як він почав наступ на уряд в столиці Триполі. Конфлікт завершився припиненням вогню в жовтні 2020 року. Халіфа Хафтар був соратником диктатора Муаммара Каддафі.

ПВК “Вагнер” сумно відома своєю таємничістю, а люди, які в ній служать взагалі не мають якого-небудь кодексу поведінки.

Немає сумнівів в тому, що вони вбивають ув’язнених – у чому відкрито зізнається один колишній боєць.

“Ніхто не хоче, щоб зайвий рот годували”.

Один житель лівійського села розповів, як він прикинувся мертвим, коли були вбиті його родичі. Його свідчення допомогли команді BBC ідентифікувати підозрюваного у вбивстві.

Солдат уряду Лівії розповів, як його товариш здався найманцям Вагнера, але був двічі поранений у живіт. Солдат не бачив свого друга відтоді, як і трьох інших друзів. Це теж може свідчити про вчинення воєнного злочину.

У розпорядженні BBC опинився планшет, який належав одному з найманців ПВК. Дані, знайдені на планшеті, свідчать про причетність найманців до мінування цивільних територій.

Мінування наземних об’єктів без їхнього маркування є воєнним злочином.

Планшет залишив невідомий боєць “Вагнера” після того, як найманці групи відступили з районів на південь від Триполі навесні 2020 року.

Серед інформації на планшеті були знайдені карти лінії фронту російською мовою, що підтверджують наявність ПВК і безпрецедентне розуміння операцій групи. Більшість точок розташування були згруповані в передмісті Айн-Зара на півдні Триполі, де бойовики Вагнера воювали в період із лютого по кінець травня 2020 року.

Також на планшеті було відео, зняте дронами, і це було передмістя Айн-Зара.

“Переглядаючи файли і застосунки на планшеті, немає нічого, що могло б ідентифікувати його власника, але якщо наблизити мапу, можна побачити слова, написані поруч із червоними крапками. Це “Метла”.

Розслідувачі ВВС зрозуміли, що це чийсь позивний і, можливо, це і є власник планшета. Це кодове ім’я порівняли із базою даних найманців Вагнера, яка була створена українськими добровольцями, а також зі звітом ООН, в якому також перераховані бойовики Вагнера в Лівії.

“Ми вважаємо, що один із бойовиків – “Метла” – це 36-річний росіянин на ім’я Федір Метьолкін із Північного Кавказу … Він приєднався до “вагнерівців” п’ять чи шість років тому, коли воював на сході України на стороні сепаратистів”, – йдеться в розслідуванні.

У планшеті більше немає підказок щодо інших найманців, але, за даними джерел, багато з тих, хто воював в Україні, вирушили до Лівії.

Одне джерело повідомило, що в Лівії одночасно перебувало до 1000 бойовиків протягом 12-14 місяців активних бойових дій – це з вересня 2019 року по липень 2020 року.

Охочих повоювати в Лівії ПВК “Вагнер” працевлаштовувала, як робочих нафтової вишки або співробітників служби безпеки з численними підставними компаніями.

У розслідуванні ВВС вказується ім’я бізнесмена Євгена Пригожина, який досить близький до Путіна.

Є записка – для сил “Вагнера” в Мозамбіку від листопада 2019 року з проханням про заміну пошкодженого обладнання – адресована ТОВ “Євро Поліс”. “Євро Поліс” – російська компанія, яка, як повідомляється, є бенефіціаром контрактів на розробку нафтогазових родовищ у Сирії.

Багато ЗМІ пов’язують “Євро Поліс” із петербурзьким бізнесменом Євгеном Пригожиним. Він, своєю чергою заперечує, що пов’язаний з “Євро Поліс” або ПВК “Вагнер”.

Джерело лівійської розвідки передало ВВС документ на 10 сторінок, в якому зазначено вичерпний список озброєння і військової техніки для ПВК “Вагнер”. Документ датований 19 січня 2020 року.

У документі також зазначено, хто може фінансувати і підтримувати операцію. У ньому перераховано обладнання, необхідне для “виконання військових завдань”, серед них: чотири танки, сотні автоматів Калашникова і сучасна радіолокаційна система.

Військовий аналітик розповів BBC, що деякі технології зброї доступні лише у російських військових.

Хто такі “вагнерівці”?

Нові найманці проходять тести на фізичну підготовку і перевірку безпеки перед тим, як переїхати на неофіційний полігон “Вагнера” ​​під Краснодаром, що на півдні Росії, який знаходиться поряд із російською військовою базою.

Потім їх відправляють за кордон при тому розумінні, що, якщо їх уб’ють, ПВК не зможе повернути їхні тіла на Батьківщину.

Більшість найманців – вихідці з невеликих містечок, де можливості працевлаштування доволі обмежені. Підписавши контракт із “Вагнером” чоловіки можуть отримувати до 10 разів більше середньої зарплати. Багато бойовиків “Вагнера” ​​мають судимості.