Про це інформує пресслужба штабу операції Об’єднаних сил із посиланням на розвідку ООС.
“За інформацією, яка стала відома розвідці ООС від представників управління 2-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ, 25 квітня цього року сплановано проведення низки провокацій проти України із використанням озброєння та військової техніки з нанесенням маскування типу “піксель”, яке використовується підрозділами Збройних Сил України”, – зазначається в повідомленні.
Зокрема встановлено, що одна з таких провокацій має відбутися на Дебальцевському напрямку із залученням найманців “Союзу Добровольців Донбасу”. Останні отримали вказівки від своїх кураторів “щодо імітації наступу на позиції 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу (окупантів, – ред.) з метою руйнування інженерно-фортифікаційного обладнання перших позицій та нанесення втрат підрозділам цієї ж бригади”.
При цьому не виключаються втрати також серед цивільного населення.
“Крім того, викликає обурення цинізм керівництва російських окупаційних військ, яким сплановано здійснення терористичних актів під час проведення Великодньої служби в одній із релігійних установ Московського патріархату, що може призвести до масових втрат серед парафіян“, – сказано в повідомленні.
В штабі ООС наголосили, що це “дасть змогу Росії звинуватити Україну в нехтуванні моральними, релігійними принципами та геноциді власного народу, а також ввести на територію України регулярні війська ЗС Російської Федерації”.
“Командування Об’єднаних сил запевняє, що повністю дотримується Мінських домовленостей. Вину за можливу ескалацію конфлікту, а також загибель цивільного населення та військовослужбовців Збройних Сил України покладає виключно на керівництво російсько-окупаційних військ”, – зазначили в штабі.
Загострення на Донбасі
Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.
Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.
Після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.
8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.
Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.
Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.
- 30 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
- 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
- Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію у зв’язку зі стягуванням озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі.
- У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “раптової перевірки” військ, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України і в окупований Крим. З 23 квітня російські війська повинні повернутися “в пункти постійної дислокації”.