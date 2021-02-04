Головний редактор кремлівського пропагандистського ресурсу RT Маргарита Симоньян пропонує роботу співробітникам заблокованих в Україні телеканалів ZiK, 112 і NewsOne.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

“Пропоную роботу працівникам українських телеканалів, які щойно закрив демократ Зеленський”, – написала Симоньян.

Крім того, вона кличе до себе працівників медіасфери, яким “остохреніло працювати проти своєї країни на різних смітниках”.