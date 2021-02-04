Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
“Пропоную роботу працівникам українських телеканалів, які щойно закрив демократ Зеленський”, – написала Симоньян.
Крім того, вона кличе до себе працівників медіасфери, яким “остохреніло працювати проти своєї країни на різних смітниках”.
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака, а також телеканалів NewsOne, ZIK та “112 Україна” (номінальним власником яких є Козак). Санкції передбачають блокування мовлення всіх трьох телеканалів (вони тепер доступні тільки на YouTube).
- У 2019 році колишній народний депутат України Тарас Козак (фракція “Опозиційний блок”), власник телеканалів “112 Україна” і NewsOne, став власником телеканалу ZIK. Козак є соратником голови політради партії “Опозиційна платформа — За життя”, проте Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не змогла довести зв’язок Віктора Медведчука з покупкою телеканалів.