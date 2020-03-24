Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

“Правоохоронці країни-агресора РФ погрожують незаконно засудженому громадянину України Олександру Шумкову вбивством. Протягом тривало часу до Олександра Шумкова застосовується фізичний та моральний тиск з боку працівників Федеральної служби безпеки РФ. Його змушують давати неправдиві свідчення проти іншого громадянина України за сфабрикованою кримінальною справою, а в разі ненадання таких свідчень погрожують тим, що він ніколи не повернеться на Батьківщину живим“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що адміністрація виправної колонії не надає можливість Шумкову відправляти та отримувати листи від рідних, чим грубо порушує його право на зв’язок із зовнішнім світом, що гарантоване пунктом 37 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями.

У зв’язку з цим Денісова вимагає від уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової терміново забезпечити дотримання прав українського політв’язня, зокрема, припинити фізичний та психологічний тиск на нього та забезпечити йому можливість здійснювати листування та телефонні дзвінки.

Крім того, в умовах оголошеної Всесвітньою організацією охорони здоров’я пандемії коронавірусної інфекції, омбудсмен вимагає вжити необхідних заходів, аби не допустити захворювання нашого співгромадянина.

“Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій та дипломатичний корпус негайно зреагувати на грубі порушення прав громадянина України на життя, особисту свободу та недоторканість, а також спілкування, що гарантовані міжнародними конвенціями обов’язок виконання яких взяла на себе країна агресор РФ“, – додала вона.

Нагадаємо, українського військовослужбовця, активіста, учасника “Євромайдану” Олександра Шумкова було затримано у вересні 2017 року. У грудні 2018 року він був засуджений до 4 років позбавлення волі нібито за участь в організації “Правий сектор”, яку в Росії вважають екстремістською. У справі стверджується, що Шумков тривалий час був особистим охоронцем голови організації Дмитра Яроша, тож мав вплив на діяльність “Правого сектора”. У травні 2018 року Олександр Шумков оголосив голодування на підтримку українського режисера Олега Сенцова та інших незаконно засуджених у РФ громадян України. Держдепартамент Сполучених Штатів Америки (США) закликав Росію звільнити утримуваних осіб, у тому числі Олександра Шумкова, який оголосив голодування.