Сьогодні з 4 години ранку в тимчасово окупованому Криму у 5 будинках кримських татар відбувалися обшуки. Окупанти затримали п’ятьох осіб.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Обшуки проходили в Сімферопольському, Бахчисарайському та Балаклавському і Нахімовському районах Севастополя.

Зокрема, у селищі Строганівка в Сімферопольському районі співробітники російських центру протидії екстремізму, ФСБ та ОМОНу провели слідчі дії в будинку місцевого імама Раїфа Февзієва. До помешкання не пускали його адвоката.

Також обшуки відбувалися у будинках місцевих активістів Джаббара Бекірова в селі Тернівка в Балаклавському районі Севастополя, Заура Абдуллаєва в селі Холмовка в Бахчисарайському районі, Рустема Таїрова в селі Повороте Нахімовського району Севастополя та у тому ж районі в селі Фруктове у Рустема Мурасова. Він сьогодні вночі повернувся з Ростова-на-Дону, куди їздив на оголошення незаконного вироку у справі так званої “алуштинської групи” за сфабрикованою кримінальною справою “Хізб ут-Тахрір“.

“Вкотре країна-окупант вдається до переслідування та залякування кримських татар. Обшуки у помешканнях громадян України є грубим порушенням міжнародних норм, зокрема статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції – право на повагу до приватного і сімейного життя“, – наголосила Денісова.

Вона також закликала міжнародну спільноту відреагувати на неправомірні дії окупаційної влади та посилити тиск на РФ, аби припинити порушення прав людини на території тимчасово окупованого Криму.

Як повідомили активісти “Кримської солідарності“, окупанти затримали п’ятьох осіб, у яких відбувалися обшуки. Чотирьох доставили до так званого Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Севастополю, а Раїфа Февзієва – до так званого Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Сімферополю.