Російські вибори в Криму та ОРДЛО: РНБО запровадила санкції проти понад 200 осіб

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США, Європейський Союз і Велика Британія заявили, що не визнають виборів до Думи через низку порушень і голосування на тимчасово окупованих територіях.

Президент України Володимир Зеленський назвав ці вибори незаконними та заявив, що не має підстав для засудження жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей, які збираються проголосувати на виборах до Державної Думи Росії.

Слідчі СБУ та прокуратура розпочали кримінальні провадження через незаконне проведення виборів у Держдуму РФ, які відбулися на території тимчасово окупованого Криму.

Грузія відмовилась визнавати результати виборів. Таке ж рішення прийняла Туреччина.