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Російські вибори в Криму та ОРДЛО: РНБО запровадила санкції проти понад 200 осіб

Рада нацбезпеки і оборони запровадила санкції проти понад 200 осіб, причетних до проведення виборів на тимчасово окупованих Росією територій України.

П’ятниця, 15 жовтня 2021, 20:41

Про це на брифінгу за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Як відомо, 17-19 вересня проходили вибори в Держдуму Росії. Окупаційна влада незаконно провела вибори і в тимчасово окупованому Криму.

Депутати Верховної Ради закликали міжнародну спільноту не визнавати вибори до Державної Думи Росії, оскільки Москва планувала залучити до голосування людей з окупованих Криму та Донбасу.

РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій щодо осіб, причетних до проведення виборів.

“Прийнято рішення щодо тих, хто брав безпосередню участь в голосуванні, забезпечували роботу на виборах на території Криму, Донецької та Луганської області. Всі ці люди, ми продовжуємо вводити санкції… Сьогодні було 237 осіб, застосовані санкції”, — заявив Данілов.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США, Європейський Союз і Велика Британія заявили, що не визнають виборів до Думи через низку порушень і голосування на тимчасово окупованих територіях.

Президент України Володимир Зеленський назвав ці вибори незаконними та заявив, що не має підстав для засудження жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей, які збираються проголосувати на виборах до Державної Думи Росії.

Слідчі СБУ та прокуратура розпочали кримінальні провадження через незаконне проведення виборів у Держдуму РФ, які відбулися на території тимчасово окупованого Криму.

Грузія відмовилась визнавати результати виборів. Таке ж рішення прийняла Туреччина.

  • “Опозиційна платформа – За життя” привітала з перемогою на російських виборах політичну силу Володимира Путіна “Єдина Росія”.
Теги: Олексій Данілов, Вибори в Держдуму, Олексій Данілов, РНБО, санкції

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