Російські військовослужбовці прибули до Білорусі для участі в навчанні "Слов'янське братство-2020".

Про це повідомили в Міністерстві оборони РФ.

“Підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ Збройних Сил Російської Федерації завершили передислокацію на полігон Брестський для участі в плановому спільному білорусько-російському тактичному навчанні “Слов’янське братство-2020”, – йдеться в повідомленні.

Від Збройних сил Білорусі в навчанні беруть участь військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади сил спеціальних операцій.

Зазначається, що всього в практичних діях буде задіяно до 1500 військовослужбовців, понад 150 одиниць авіаційної, бойової та спеціальної техніки.

Навчання буде проводиться в два етапи. Перша фаза передбачає злагодження підрозділів. Друга, активна фаза, з практичним виконанням завдань на полігоні Брестський, в Брестському районі і на ділянці річки Мухавець, пройде з 21 по 23 вересня.

“В ході навчання військовослужбовці двох країн відпрацюють питання спільних дій при виконанні завдань по боротьбі з тероризмом, обміняються досвідом організації та ведення спеціальних дій при виконанні контртерористичних завдань”, – додали в Міноборони Росії.

Що відбувається у Білорусі?

У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли у 33 містах, було затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.

Під час акцій протесту загинули щонайменше 3 особи. 15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.

18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, внаслідок наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.

19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.