Російських хакерів підозрюють у зломі поштового сервера Державного департаменту США і крадіжці тисяч листів чиновників відомства.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що порушені бюро працюють над питаннями, що стосуються союзників США, в тому числі НАТО, європейських і індо-тихоокеанських партнерів.

Неясно, чи була крадіжка електронних листів Держдепартаменту частиною шпигунської кампанії SolarWinds, в ході якої російські хакери проникали в мережі федерального і приватного секторів, використовуючи програмне забезпечення, розроблене ІТ-компанією SolarWinds.

Відповідаючи на питання про злом, представник Держдепартаменту заявив, що департамент серйозно ставиться до своєї відповідальності щодо захисту своєї інформації і постійно вживає заходів для забезпечення захисту інформації.

“З міркувань безпеки ми не можемо обговорювати природу або масштаби будь-яких ймовірних інцидентів кібербезпеки в даний час”, – додав він.

Крадіжка електронних листів Держдепартаменту вказує на те, що підозрювані російські хакери змогли отримати доступ до більшої кількості матеріалів уряду США, ніж було раніше відомо широкому загалу.