Про це повідомляє агенство Reuters.
За інформацією видання, корпорація Microsoft повідомила одній з основних консультативних фірм кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена про те, що вона стала мішенню російських хакерів, які підтримуються державою.
Йдеться про спроби злому фірми з розробки стратегій та комунікації SKDKnickerbocker, яка базується у Вашингтоні. Ця фірма працює з Байденом впродовж двох останніх місяців.
Атаки включали фішинг (метод злому, який намагається обманом змусити користувачів розкрити паролі) та інші спроби проникнути в мережу SKDK.
Наразі невідомо, чи був Байден метою хакерів, чи їх інтересували інші клієнти компанії. Джерело видання заявило, що хакерам не вдалося отримати доступ до мережі компанії, оскільки вона добре захищена.
Ця компанія не вперше співпрацює з демократами. Вона брала участь в шести президентських кампаніях і виборах у Конгрес США. Керівна директорка SKDK Аніта Данн була директором з комунікацій Білого дому під час президентства Барака Обами й сьогодні є старшим радником кампанії Байдена.
Представники Microsoft та SKDK відмовилися коментувати це, а кампанія Байдена — залишила запит без відповіді.
- Раніше повідомлялося, що кіберкомандування (Cyber Command) Сполучених Штатів розробляє стратегію інформаційної війни на випадок, якщо Росія втрутиться або намагатиметься втручатися в американські вибори в 2020 року шляхом злому виборчих систем та інших методів.
- Держдепартамент США навіть пропонував нагороду в розмірі 10 млн доларів за інформацію про осіб, які втручаються в американські вибори.
- Джо Байден також заявив про можливе іноземне втручання в майбутні вибори та закликав ФБР розслідувати конкретні загрози.
- В серпні директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Росія, Іран і Китай намагатимуться вплинути на результат президентських виборів в США. При цьому Китай виступає проти чинного президента Дональда Трампа, а Росія — проти його опонента Джо Байдена.
- Голова контррозвідки, кажучи про втручання Росії, нагадав про оприлюднення українським нардепом Андрієм Деркачем плівок з метою нашкодити репутації Байдена. Сьогодні проти Міфіном США нього було введено санкції.