Російських хакерів, яких підтримує держава, підозрюють в атаці на компанію, що консультує кандидата в президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє агенство Reuters.

За інформацією видання, корпорація Microsoft повідомила одній з основних консультативних фірм кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена про те, що вона стала мішенню російських хакерів, які підтримуються державою.

Йдеться про спроби злому фірми з розробки стратегій та комунікації SKDKnickerbocker, яка базується у Вашингтоні. Ця фірма працює з Байденом впродовж двох останніх місяців.

Атаки включали фішинг (метод злому, який намагається обманом змусити користувачів розкрити паролі) та інші спроби проникнути в мережу SKDK.

Наразі невідомо, чи був Байден метою хакерів, чи їх інтересували інші клієнти компанії. Джерело видання заявило, що хакерам не вдалося отримати доступ до мережі компанії, оскільки вона добре захищена.

Ця компанія не вперше співпрацює з демократами. Вона брала участь в шести президентських кампаніях і виборах у Конгрес США. Керівна директорка SKDK Аніта Данн була директором з комунікацій Білого дому під час президентства Барака Обами й сьогодні є старшим радником кампанії Байдена.

Представники Microsoft та SKDK відмовилися коментувати це, а кампанія Байдена — залишила запит без відповіді.