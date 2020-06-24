Російський дизайнер, блогер і мандрівник Артемій Лебедєв висміяв вибух в десятиповерховому будинку по вул. Крушельницької в Києві, в результаті якого загинуло п'ятеро людей.

Ролик опубліковано на його офіційному YouTube-каналі.

Лебедєв “пожартував”, що вибух в будинку стався з вини “російського газу”.

“Вибух в житловому будинку в Києві: зруйновані кілька поверхів, є жертви. Ну пи*дануло там, треба сказати, знатно, винесло кілька поверхів, у якоїсь квартири взагалі підлога відвалилася, тільки стіни залишилися. Коротше, я думаю, бл*ть, що будинок цей треба буде знести. Просто не уявляю собі, як будинок цей можна реконструювати. Кажуть, що там – на кухні вибухнув газ, я припускаю, що це був російський газ і чекаю тепер версію української влади про те, що російський газ – диверсант – підриває будинки мирних жителів в Києві”, – сказав він.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 в десятиповерховому будинку на вул. Крушельницької у Києві стався потужний вибух, внаслідок якого пошкоджено перекриття кількох поверхів. Незабаром стало відомо про загибель однієї жінки. Пізніше кількість жертв зросла до трьох.

На місці ліквідації наслідків вибуху загалом рятувальники знайшли тіла 5 загиблих.