Ролик опубліковано на його офіційному YouTube-каналі.
За словами Лебедєва, причиною аварії стала “технічна несправність”.
“Це все літаючі сараї. І, скоріше за все, економиться там на всьому, на чому тільки можна, купуються якісь “ліві” запчастини. Я думаю, що авіація – це не найсильніша сторона сучасної України”, – сказав він.
(На відео з 18:00)
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- Вчора близько сьомої години ранку міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у себе в Twitter заявив, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала “людська помилка під час кризи, викликаної авантюризмом США”.
- Після цього президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухані офіційно підтвердив, що літак МАУ був збитий в небі над Тегераном.
- Президент України Володимир Зеленський увечері 11 січня провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані з приводу літака МАУ. Рухані висловив співчуття українському народу і сім’ям загиблих. Він також вибачився від імені Ірану за трагедію.