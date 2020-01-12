Ролик опубліковано на його офіційному YouTube-каналі.

За словами Лебедєва, причиною аварії стала “технічна несправність”.

“Це все літаючі сараї. І, скоріше за все, економиться там на всьому, на чому тільки можна, купуються якісь “ліві” запчастини. Я думаю, що авіація – це не найсильніша сторона сучасної України”, – сказав він.

(На відео з 18:00)