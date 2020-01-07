Російській блогерці Олександрі Мітрошиній, під час приїзду якої до Києва вчора поліція затримала активістів, буде заборонено в'їзд до України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Так, росіянка Мітрошина не мала заборони на в’їзд в Україну. Кордон вона перетнула через залізничний пункт пропуску, під час перевірки не було встановлено, чи відвідувала вона тимчасово окуповану АР Крим.

Проте після конфлікту, який трапився вчора, прикордонники оголосять про заборону в’ їзду блогерці Мітрошиній вподальшому.

В МВС додали, що в середньому за добу прикордонники відмовляють у в’їзді 20-30 громадян РФ, на яких спрацювала база даних про заборону в‘їзду чи перевищення терміну перебування або відносно яких вдається встановити, що вони незаконно відвідували окуповані території. Протягом 2019 року більше 7300 громадян РФ не змогли в’їхати в Україну.