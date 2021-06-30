На матч 1/8 фіналу "Євро-2020" між збірними Швеції та України, який проходив у Глазго, на українську трибуну пройшов російський вболівальник із триколором та у шапці-вушанці з емблемою СРСР.

Про це розповідають #Букви.

Світлина, на якій український та російський вболівальники стоять поруч та обнімаються, облетіла росЗМІ. Саме вони почали у своєму пропагандистському стилі “кричати” про дружбу, про спорт поза політикою, про “братські народи” і тому подібне.

Проте дуже скоро українські фанати підійшли до чоловіка, зав’язалася суперечка. У російського фаната відібрали триколор, зірвали шапку та трохи потовкли. Відео штовханини потрапило у соцмережі.

У підсумку чоловік залишився стояти на трибуні із розірваною футболкою та тримаючись за щелепу.

Скріншот

ОНОВЛЕНО:

У соцмережах опублікувало спільне фото трьох вболівальників: з російським триколором, українським прапором та польським прапором.

