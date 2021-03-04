У четвер, 4 березня, в аеропорту Бориспіль українські прикордонники не впустили до країни російську фотомодель і акторку, яка неодноразово незаконно відвідувала окупований РФ Крим.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Росіянка прилетіла в аеропорт “Бориспіль” вчора ввечері рейсом з Мінська. З її слів в Україну вона їхала з приватною метою.

Проте під час оформлення прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” встановили, що жінка неодноразово порушувала українське законодавство, адже не дотримувалась порядку в’їзду-виїзду на ТОТУ АР Крим.

Кілька разів іноземка, яка є російською фотомоделлю та акторкою, незаконно потрапляла на український півострів, де перебувала з метою відпочинку. На тимчасово окуповану Росією територію України вона в’їжджала й автівкою через Керченський міст, і авіарейсом.

Через порушення законодавства громадянка Російської Федерації не змогла перетнути державний кордон України та отримала від прикордонників заборону в’їзду в нашу країну терміном на 3 роки.

Її повернули зворотним рейсом до Мінська.

За даними Суспільного, йдеться про 49-річну уродженку Білорусі Олену Іванову-Галіцину.

З 16 років брала участь у показах та фотосесіях по всьому світу. Грала в російському “Театрі народного актора”, згодом почала грати у кінострічках та відеокліпах, а також записувати дуетні пісні із російськими виконавцями у жанрі попмузики. Зокрема, вона знімалася у кліпах з російським актором Сергієм Звєрєвим.