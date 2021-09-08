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«Російський» Крим: дистриб’ютор Garmin ініціював внутрішню перевірку після публікації #Букв

Компанія "Навіоніка" — дистриб’ютор Garmin в Україні — призначила внутрішню перевірку та пообіцяла вжити заходів щодо співробітника, який позначив Крим як частину РФ. 

Середа, 8 вересня 2021, 17:38

Про це компанія повідомила у коментарі #Буквам.

Як сповіщалося, днями американська компанія Garmin Ltd., яка спеціалізується на виготовлені GPS-навігаційної техніки, спортивних годинників та карт, оновила топографічні карти “Дороги Росії. РФ. ТОПО”. При цьому було оновлено карти Криму, який був позначений як частина РФ. Про це повідомив дистриб’ютор Garmin в Росії.

#Букви також звернули увагу на те, що на сайті дистриб’ютора Garmin в Україні Крим названий “російським”. Так само Крим позначений у складі РФ у версіях сайту для США і Великої Британії.

На наступний день після публікації компанія “Навіоніка” — дистриб’ютор Garmin — виступила з публічною заявою, у якій наголосила, що не підтримує незаконну анексію Криму, а будь-які некоректні позначення на сайті будуть виправлені.

В компаній також повідомили, що призначили внутрішню перевірку після публікації #Букв.

“Наразі в компанії “Навіоніка” проводиться внутрішня перевірка факту некоректного позначення міста Севастополь як частини РФ. … Причини, які призвели до некоректного позначення міста Севастополь як території РФ на сайті garmin.ua, встановлюються”, — зазначили в компанії.

Компанія перепросила за цей інцидент та наголосила на неприпустимості таких помилок. Щодо працівника, який некоректно позначив окуповану територію, пообіцяли вжити заходів.

“Після визначення особи співробітника та з’ясування фактичних обставин даного інциденту, можливих намірів даного співробітника, буде визначено ступінь його провини та застосовані заходи впливу, визначенні чинним законодавством України”, — додали в компанії.

#Букви звернулися до головного офісу Garmin з проханням надати роз’ясненні щодо позиції компанії у питанні анексії Криму.

Теги: Garmin, анексія Криму, перевірка

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