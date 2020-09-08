Міністерство закордонних справ Російської Федерації викликало посла Федеративної Республіки Німеччина через заяви про наявність свідоцтв про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Про це повідомила офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

“Це дуже серйозно, щоб дозволити офіційним особам Німеччини продовжувати зберігати все в собі.

Ми очікуємо від Берліна надання всіх наявних даних: як результатів лабораторних досліджень Бундесверу, так і деяких “свідчень”, якими володіє МЗС ФРН. Чекаємо німецького посла на Смоленці”, – написала Захарова.

Вона поставила під сумнів заяву Інституту фармакології і токсикології Збройних сил Німеччини (InstPharmToxBw) про незаперечні докази присутності бойового отруйної речовини в біомедичних зразках політика.