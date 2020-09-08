Про це повідомила офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.
“Це дуже серйозно, щоб дозволити офіційним особам Німеччини продовжувати зберігати все в собі.
Ми очікуємо від Берліна надання всіх наявних даних: як результатів лабораторних досліджень Бундесверу, так і деяких “свідчень”, якими володіє МЗС ФРН. Чекаємо німецького посла на Смоленці”, – написала Захарова.
Вона поставила під сумнів заяву Інституту фармакології і токсикології Збройних сил Німеччини (InstPharmToxBw) про незаперечні докази присутності бойового отруйної речовини в біомедичних зразках політика.
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. Він у стані коми.
- 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна.
- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
- У кінці серпня Росія направила в Міністерство юстиції Німеччини запит про надання результатів аналізів та інформацію про попередній діагноз опозиціонера Олексія Навального.
- Другого вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи “Новачок”.
- 7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми.