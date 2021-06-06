Про це Гудков повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Під’їжджаю до Києва, де у мене давно заплановані зустрічі й ефіри… Кілька близьких джерел з оточення Адміністрації президента повідомили, що якщо я не залишу країну, фейкову кримінальну справу буде продовжено аж до мого арешту. Якщо залишуся, дано санкцію вирішити питання Гудкова будь-яким способом”, – заявив Гудков.

Політик вважає, що кримінальну справу, за якою він проходить як підозрюваний, “порушено виключно, щоб не допустити мене на вибори і видавити із країни як мінімум до дня голосування”.

“Моє рішення підтримане рідними і близькими мені людьми, на адресу яких також надійшла серйозна інформація про погрози та ризики”, – додав політик.

Нагадаємо, 1 червня Дмитра Гудкова затримали як підозрюваного у кримінальній справі про заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Справу порушили через несплату боргу за договором оренди нежитлового приміщення, укладеного з мерією Москви. Через два дні його звільнили.

Нагадаємо, напередодні білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.