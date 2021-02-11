Сьогодні, 11 лютого, на пленарному засіданні Київської міської ради планувалося розглянути питання надання Благодійній організації "Фонд пам’яті "Бабин Яр" в оренду земельних ділянок, але воно було знято з порядку денного.

Про це повідомила депутатка від партії “Удар” Юлія Лимар на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, питання щодо проєкту меморіалу “Бабин Яр” викликало неоднозначні дискусії в багатьох фракціях.

“За пропозицією мера Кличка в перерві представники фонду презентували концепцію меморіалу. Але очевидно, що питання непросте, і точно неоднозначне. Мер ухвалив рішення зняти це резонансне питання з порядку денного і доручив прокомунікувати з громадою Києва таким чином, щоб вийти на підтримку більшості фракцій”, – зазначила Лимар.

Вона також додала, що найближчим часом буде презентація для депутатів цього проєкту, на яку також запрошено громадськість.

Чому проєкту меморіалу “Бабин Яр” критикують?

Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр” в Україні заснували у 2016 році. За планом у 2023 році на місці урочища Бабин Яр у Києві мали відкрити меморіал із музеєм і дослідницькою зоною.

Однак проєкт розкритикували через те, що він фінансується російськими олігархами Михайлом Фрідманом та Ґєрманом Ханом. Вони вирішили поставити керівником Іллю Хржановського (російського режисера фільму “ДАУ. Дегенерація“).

Але торік у квітні в Мережі розгорівся гучний скандал через залучення до фільмування стрічки “Дау. Дегенерація” Хржановського немовлят з українських дитячих будинків.

На тлі скандалу спливло, що Хржановський також є художнім керівником Меморіального центру “Бабин Яр”. Почалося публічне обговорення запропонованої ним концепції меморіалу.

В її основі “поєднання перформативних та дослідницьких практик”. Головна мета таких практик – “погляд людини на себе крізь гіперреальність”. Для цього відвідувач майбутнього музею має пройти крізь такі простори як “зона особистих історій”, “історична наративна зона Бабин Яр”, “ритуальна їдальня” чи ж “молитовна зала”. На відвідувача мають впливати звуки та запахи, відчуття вологості та непевність щодо довжини маршруту.

Якийсь відрізок маршруту доведеться пройти у повній мовчанці, але при цьому й зробити свій “етичний вибір”, за прикладами “Стенфордського тюремного експерименту”, чи ж експериментів “доброго самаритянина” або “апатичного спостерігача”. До внесених Хржановським ідей є чимало етичних запитань, як і до фільму “Дау. Дегенерація”.

Чому саме — #Букви розповідали у матеріалі.