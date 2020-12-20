Скандальний російський реп-виконавець Моргенштерн (Алішер Валєєв) зібрався з концертами до України. Раніше в Одесі він назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в місцевому коледжі "йо**ною показухою".

Анонс концертів репера розміщений на сайті квиткового агентства Kontramarka.

Три концерти Моргенштерна заплановані в Україні на червень: 3 червня – в Києві, 4 червня в Харкові, 6 червня – в Запоріжжі.

Ціна квитків – від 350 грн (у Запоріжжі) до 1190 грн гривень (на концерт у Києві).

Варто зазначити, що попередній візит репера до України закінчився скандалом. Його концерт відбувся в Одесі 8 грудня 2019 року: в цей день в Україні було оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими в результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Незважаючи на це, концерт не скасували. А сам Моргенштерн назвав день жалоби за загиблими “йо**ною показухою”.

“Я вважаю, що день жалоби – це просто показуха, просто йо**на показуха. Давайте влаштуємо замість дня жалоби – бл*дь, крику – сх*я пожежних перевірок немає в місті?” – оголосив він тоді зі сцени.

Через скандал з’явилися заклики заборонити реперу в’їзд в Україну. На сайті президента України навіть з’явилася петиція про заборону Моргенштерну давати концерти на території нашої країни, проте вона не набрала необхідну кількість підписів.

УВАГА на відео ненормативна лексика!

ДОВІДКА. Моргенштерн (справжнє ім’я – Алішер Валєєв) – російський реп-виконавець і музикант. Йому 22 роки. Спочатку став відомий як YouTube-блогер (завдяки пародійним відеороликам у рамках власного проекту “#ІзіРеп”). У лютому 2018 року репер випустив дебютний міні-альбом Hate Me. Моргенштерн має епатажний вигляд: наприклад, татуювання “666” на обличчі.