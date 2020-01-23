Про це повідомляє російське видання “Новоє врємя”.

Напередодні Долгополов повідомив, що ним зацікавилася управління МВС по Московській області, зокрема, поліція почала збирати по клубам відео його виступів.

“Моя кар’єра вийшла на новий рівень – два роки тому на мене полювали сільські гопники, тепер полювання відкриває ціла держава, вау! Ось таке чудове повідомлення прийшло в петербурзький стендап-клуб, з чого можна зробити висновок, що Росія все ще на шляху до бездонної прірви безумства”, – написав він у своєму Instagram-акаунті.

У прес-службі ГУ МВС Росії по Московській області підтвердили, що поліція організувала перевірку щодо Долгополова через скаргу на “образу почуттів віруючих”. Скаргу нібито подав один з жителів Орехово-Зуєва в Підмосков’ї, проте, що саме його образило – поки невідомо.

Варто зазначити, що окрім релігії, комік також жартував про президента Путіна.

Вчора Долгополов розповів виданню, що планував виступати у барі “Велике місто” в центрі Москви, але, коли він готувався до виступу, до адміністрації бару звернувся чоловік в цивільному одязі і наполегливо цікавився, чи приїхав уже комік і чи буде він виступати.

Саме після цього інциденту він і його команда спішно покинули бар і поїхали. За словами концертного директора Армена Ганділяна, артист “відчув загрозу” і вирішив скасувати виступ, а пізніше виїхав з країни.