У Польщі звинуватили російського консула в Познані Ігоря Ощепкова в поширенні COVID-19: він не дотримувався режим самоізоляції після зараження коронавірусом.

Про це заявив прессекретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин в коментарі агентству PAP.

“Генеральний консул Російської Федерації в Познані Ігор Ощепков був визнаний персоною нон грата в Польщі. Згідно з процедурою, він покинув територію Польщі. Консул після отримання інформації про зараження вірусом, який викликає COVID-19, не дотримувався санітарних вимог, брав участь у зустрічах, з’являвся в громадських місцях, ризикуючи життям сторонніх людей”, – сказав він.

Жарин зазначив, що перед ухваленням рішення про висилку в РФ консул зробив ряд дій і вчинків, які становили додаткову епідемічну загрозу в Польщі. Зокрема, його бачили, коли він документував демонстрацію на захист опозиціонера Олексія Навального 23 січня.

Прессекретар наголосив, що дії Ощепкова слід розцінювати як безвідповідальні і небезпечні.

“Результатом його дій могло стати зараження інших людей і виникнення нових спалахів захворювання. Діяльність, яка здійснюється дипломатом, поставила під загрозу здоров’я людей, які могли з ним контактувати”, – сказав Жарин.

Крім того, за його словами, зарубіжні партнери Польщі також спостерігалися випадки легковажного ставлення російських дипломатів до правил протидії епідемії.