Про це повідомив російський вчений, професор університету Ратгерс в Нью-Джерсі Сергій Єрофєєв.

”

Про Олексія Навального тепер ще й така новина: сьогодні ряд професорів визнаних університетів, які займаються Росією, висунули його на Нобелівську премію миру. Ця ідея не зовсім нова, але вона стала більш актуальною і повинна знайти широкий відгук”, – написав він.

Єрофєєв відзначив, що серед тих, хто підтримує цю ідею є і ті, хто раніше негативно ставився до діяльності Навального, але поміняв свою думку.