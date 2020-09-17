Про це повідомив російський вчений, професор університету Ратгерс в Нью-Джерсі Сергій Єрофєєв.
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Про Олексія Навального тепер ще й така новина: сьогодні ряд професорів визнаних університетів, які займаються Росією, висунули його на Нобелівську премію миру. Ця ідея не зовсім нова, але вона стала більш актуальною і повинна знайти широкий відгук”, – написав він.
Єрофєєв відзначив, що серед тих, хто підтримує цю ідею є і ті, хто раніше негативно ставився до діяльності Навального, але поміняв свою думку.
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили.
- 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна.
- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
- Другого вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи “Новачок”.
- 7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми.
- 10 вересня стало відомо, що Олексій Навальний повністю прийшов до тями. Він може говорити і пам’ятає деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.
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- Сьогодні стало відомо, що Олексія Навального отруїли до приїзду в аеропорт Томська. Пластикову пляшку з-під води зі слідами “Новачка” знайшли номері готелю Xander.