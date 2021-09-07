Про це телеведучий повідомив російським ЗМІ.

В “РІА Новини” повідомили, що Кисельова ушпиталили після того, як температура тіла підвищилася до 38 градусів.

“Була висока температура, понад 38, мене ушпиталили, але лікування дало добрий результат, зараз температура вже нормальна – це позитивна відповідь на лікування. Прогноз оптимістичний”, – розповів Кисельов.

У ТАСС додали, що пропагандиста ушпиталили в стані “середньої тяжкості”.

Як відомо, Кисельов неодноразово пропагував фейки про ситуацію з коронавірусом у світі.

У березні 2020 року Кисельов стверджував, що через пандемію коронавірусу “розвалилася Шенгенська зона”.

“Шенгенської зони зі свободою пересування всередині 26 європейських країн тепер немає”, – розповів пропагандист.

Він також розповідав, що через пандемію відбувся “крах європейської ідеї” та “перехід до іншої політичної культури зі зміною цінностей”. Він казав, що в Італії через коронавірус померли більше людей, аніж у Китаї. Після цього було багато неправдивої інформації про кількість апаратів ШВЛ в різних європейських країнах із високим рівнем захворюваності на коронавірус.

Кисельов вирішив розповісти й про спосіб боротьби із коронавірусом у Швеції. Попри наукову оцінку, пропагандист розповідав про те, що влада європейської країни діє надто ліберально, аби “виробити колективний імунітет”. При цьому, на момент виходу програми науковці та шведські політики вже спростували цю інформацію.

Аби закликати населення Росії дотримуватись режиму самоізоляції, Кисельов “розмірковував” про те, як саме та чому різні вікові групи по-різному реагують на застереження уряду та медиків стосовно потреби в самоізоляції.