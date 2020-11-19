Російському актору Кирилу Гребенщикову через незаконне відвідування окупованого Криму на три роки заборонили в'їзд в Україну.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Громадянин РФ прибув в аеропорт “Бориспіль” рейсом із Мінська. За словами Гребенщикова, в Україні планував долучитися до телевізійних зйомок.

Зазначається, що прикордонники встановили, що росіянин незаконно відвідував тимчасово окуповану територію АР Крим, де брав участь в зйомках. Такими діями він порушив вимоги законодавства України про порядок в’їзду на ТОТ України та виїзду з неї.

При цьому, Гребенщиков навідріз відмовлявся визнати відвідування анексованої Росією української території. Проте й пояснити своє минулорічне перебування в Криму також не зміг.

У зв’язку з цим прикордонники відмовили йому у в’їзді та винесли рішення про трирічну заборону на в’їзд в Україну. Наразі громадянина Росії повернули зворотним рейсом до Білорусі.