Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
Громадянин РФ прибув в аеропорт “Бориспіль” рейсом із Мінська. За словами Гребенщикова, в Україні планував долучитися до телевізійних зйомок.
Зазначається, що прикордонники встановили, що росіянин незаконно відвідував тимчасово окуповану територію АР Крим, де брав участь в зйомках. Такими діями він порушив вимоги законодавства України про порядок в’їзду на ТОТ України та виїзду з неї.
При цьому, Гребенщиков навідріз відмовлявся визнати відвідування анексованої Росією української території. Проте й пояснити своє минулорічне перебування в Криму також не зміг.
У зв’язку з цим прикордонники відмовили йому у в’їзді та винесли рішення про трирічну заборону на в’їзд в Україну. Наразі громадянина Росії повернули зворотним рейсом до Білорусі.
- Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення СБУ про заборону на в’їзд в Україну на три роки російському реперу Олексію Узенюку (відомому як Елджей).