Про це повідомляється на сайті суду.
Згідно з цим рішенням Росію остаточно позбавили права участі в міжнародних змаганнях на 2 роки — до 16 грудня 2022 року.
Впродовж цих двох років спортсмени з Росії зможуть брати участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх, будь-яких чемпіонатах світу. Однак на їхній формі має бути зазначено, що вони є “нейтральними спортсменами”. Не має бути символіки Росії під час їхніх виступів, гімн держави не виконуватимуть.
Для подальшої участі своїх спортсменів у міжнародних змаганнях РФ має почати дотримання вимог Світового антидопінгового кодексу, а також сплатити всі штрафи та внески.
- У вересні минулого року стало відомо, що Росію можуть відсторонити від Олімпіади в Токіо через махінації з допінг-пробами.
- В грудні минулого року Міжнародний олімпійській комітет підтримав рішення виконкому Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) про відсторонення Росії від міжнародних змагань на чотири роки.
- Цьогоріч Олімпіада не відбулася через пандемію коронавірусу. Змагання відбудуться не пізніше літа 2021 року і збережуть свою назву.