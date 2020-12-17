Про це повідомляється на сайті суду.

Згідно з цим рішенням Росію остаточно позбавили права участі в міжнародних змаганнях на 2 роки — до 16 грудня 2022 року.

Впродовж цих двох років спортсмени з Росії зможуть брати участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх, будь-яких чемпіонатах світу. Однак на їхній формі має бути зазначено, що вони є “нейтральними спортсменами”. Не має бути символіки Росії під час їхніх виступів, гімн держави не виконуватимуть.

Для подальшої участі своїх спортсменів у міжнародних змаганнях РФ має почати дотримання вимог Світового антидопінгового кодексу, а також сплатити всі штрафи та внески.