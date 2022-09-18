Російська журналістка Ксенія Собчак звинуватила українців у нацизмі через негативні коментарі. Скандал стався через пост бренду Zara з російською моделлю.

Про це повідомила Собчак у своєму Telegram-каналі.

Ксенія Собчак висловилася стосовно ситуації, де бренд одягу Zara використав для нової кампанії відому російську топмодель Наталю Водянову. Українці заявили, що поки російська армія займається окупацією та масовими вбивствами громадян України недоречно співпрацювати з росіянкою.

У відповідь на незадоволення користувачів — Собчак звинуватила українців у “нацизмі”.