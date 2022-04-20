Відповідне сповіщення #Букви отримали від Роскомнагляду.
Сама новина опублікована на сайті 13 липня 2015 року. Йшлося про російського учителя Олександра Баришева, який за поезію на підтримку України потрапив до суду. Вірш під назвою “Патріотам України” він виклав у соцмережі за рік до того. Учителя визнали винним за статтею “Підбурювання ненависті або ворожнечі”, заборонили два роки працювати за професією, заблокували банківський рахунок і конфіскували ноутбук. На суді проти нього свідчили його ж колеги, чоловіку двічі вибивали вікна.
У Роскомнагляді сповістили, що цю публікацію внесено до “Єдиного реєстру доменних імен, показників сторінок сайтів у мережі Інтернет і мережевих адрес, що дозволяють ідентифікувати сайти в мережі Інтернет, котрі містять інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонено”.
У Роскомнагляді вимагають від видання “Букви” негайно видалити новину та погрожують “блокуванням” у випадку, якшо цього не буде здійснено.
Видання “Букви” не має наміру видаляти новину, опубліковану 13 липня 2015 року.
Видання “Букви” нагадує, за який вірш був засуджений російський учитель німецької мови Олександр Баришев:
Украинским патриотам
Невідомий спецназ виник якийсь там.
(Кремль ни гу-гу о “тайных пришлецах”.)
“Ні п’яді Криму путінським чекістам!” –
Звучит набатом в раненых сердцах.
На всі підступності москальської банди
Ответьте по-бандеровски, друзья:
“Хай захлинуться кров’ю окупанти!” –
Иначе “з цієї сворою” нельзя.
Зустріньте ворогів, як діди ваші,
Чтоб не топтался здесь чужой сапог.
Для них свинцевої приготуйте каші.
В нещадній битві бережи вас Бог!
Ховати вам патрони iще рано. –
Росія погрожує марш-кидком.
Хай дух живе Шухевича Романа!
Хай стане вам Господь провiдником!
- Нагадаємо, у липні 2021 року Роскомнагляд уже вимагав від #Букв видалити новину за 2017 рік про військовий призов у Криму.
- Через кілька днів сайт видання #Букви був заблокований на території Російської Федерації за рішенням “суду” в окупованому Криму.
- Зазначимо, що через новину про фільм про Василя Стуса Медведчук подав до суду на інтернет-видання #Букви.
- 25 червня у Подільському суді Києва продовжився розгляд цієї справи. На продовженому попередньому засіданні суд за новими доказами, поданими представником позивача, затвердив нових відповідачів – власників домену #Букви Петра Терентьєва і Катерину Рошук. Тепер справа підлягає новому розгляду.