Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд, мовою оригіналу – "Роскомнадзор") вимагає від інтернет-видання "Букви" видалити новину за 2015 рік про російського учителя, якого засудили за підтримку України.

Відповідне сповіщення #Букви отримали від Роскомнагляду.

Сама новина опублікована на сайті 13 липня 2015 року. Йшлося про російського учителя Олександра Баришева, який за поезію на підтримку України потрапив до суду. Вірш під назвою “Патріотам України” він виклав у соцмережі за рік до того. Учителя визнали винним за статтею “Підбурювання ненависті або ворожнечі”, заборонили два роки працювати за професією, заблокували банківський рахунок і конфіскували ноутбук. На суді проти нього свідчили його ж колеги, чоловіку двічі вибивали вікна.

У Роскомнагляді сповістили, що цю публікацію внесено до “Єдиного реєстру доменних імен, показників сторінок сайтів у мережі Інтернет і мережевих адрес, що дозволяють ідентифікувати сайти в мережі Інтернет, котрі містять інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонено”.

У Роскомнагляді вимагають від видання “Букви” негайно видалити новину та погрожують “блокуванням” у випадку, якшо цього не буде здійснено.

Видання “Букви” не має наміру видаляти новину, опубліковану 13 липня 2015 року.

Видання “Букви” нагадує, за який вірш був засуджений російський учитель німецької мови Олександр Баришев:

Украинским патриотам

Невідомий спецназ виник якийсь там.

(Кремль ни гу-гу о “тайных пришлецах”.)

“Ні п’яді Криму путінським чекістам!” –

Звучит набатом в раненых сердцах.

На всі підступності москальської банди

Ответьте по-бандеровски, друзья:

“Хай захлинуться кров’ю окупанти!” –

Иначе “з цієї сворою” нельзя.

Зустріньте ворогів, як діди ваші,

Чтоб не топтался здесь чужой сапог.

Для них свинцевої приготуйте каші.

В нещадній битві бережи вас Бог!

Ховати вам патрони iще рано. –

Росія погрожує марш-кидком.

Хай дух живе Шухевича Романа!

Хай стане вам Господь провiдником!