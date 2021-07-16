Сайт видання #Букви заблокований на території Російської Федерації за рішенням "суду" в незаконно анексованому Криму.

Роскомнадзор вніс сайт видання #Букви до переліку таких, що “містять інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонено”. Відповідно, доступ до сайту видання обмежений на території РФ.

На сайті федерального органу зазначено, що рішення про внесення до реєстру онлайнових ресурсів, які розповсюджують заборонену інформацію, ухвалив Київський районний суд Сімферополя, підконтрольний окупаційній владі.

Для користувачів з РФ сайт видання недоступний.

Напередодні Федеральна служба з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзор) звернулася до інтернет-видання #Букви з вимогою видалити новину про військовий призов в окупованому Росією Криму. #Букви не мають наміру видаляти матеріал.