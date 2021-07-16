Роскомнадзор вніс сайт видання #Букви до переліку таких, що “містять інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонено”. Відповідно, доступ до сайту видання обмежений на території РФ.
На сайті федерального органу зазначено, що рішення про внесення до реєстру онлайнових ресурсів, які розповсюджують заборонену інформацію, ухвалив Київський районний суд Сімферополя, підконтрольний окупаційній владі.
Для користувачів з РФ сайт видання недоступний.
Напередодні Федеральна служба з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзор) звернулася до інтернет-видання #Букви з вимогою видалити новину про військовий призов в окупованому Росією Криму. #Букви не мають наміру видаляти матеріал.
- Нагадаємо, що видання “Букви” увійшло до переліку онлайн-медіа з найвищим рівнем дотримання професійних стандартів.
- Станом на початок квітня цього року інтернет-видання “Букви” увійшло до п’ятірки лідерів серед українських онлайн-медіа за критерієм дотримання журналістських професійних стандартів.
- У березні повідомлялося, що у виданні “Букви” немає жодного замовного матеріалу, тобто джинси (за даними моніторингу “Інституту масової інформації”, яке було проведене 1–5 лютого 2021 року в 17 онлайн-медіа). За результатами моніторингу в другому кварталі 2021 року в ІМІ також поінформували, що у виданні “Букви” не виявлено жодного замовного матеріалу.
- У лютому інтернет-видання “Букви” увійшло до переліку найякісніших українських онлайн-медіа, який називається “Білий список”.
- У січні інтернет-видання “Букви” потрапило до переліку ЗМІ, котрі подають майже 100-відсотково якісну інформацію.
- Також “Букви” очолювали список найякісніших ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів за результатами хвиль моніторингу ІМІ. Зокрема, станом на четвертий квартал 2020 року “Букви” разом із ще шістьма онлайновими медіа очолили рейтинг ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів.